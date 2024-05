Il Napoli cambierà mezzo centrocampo: non solo Zielinski, altre due addii sono certi (e uno è un mistero)

Calciomercato SSC Napoli - Le strategie per il futuro sono abbastanza delineate: a Napoli ci sarà una nuova rivoluzione e il centrocampo sarà la zona del campo più colpita. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Detto dell’addio certo di Zielinski in scadenza di contratto, ci sono altri due certezze:

“Hamed Traorè e Leander Dendoncker non verranno riscattati e torneranno al Bournemouth e all’Aston Villa. Traorè si è giocato male le sue carte, mentre Dendoncker non ha fatto neanche quello: 3 presenze per appena 21 minuti in campo. Il suo arrivo resta un mistero, un po’ come i tanti (troppi) errori fatti dal Napoli nelle ultime due sessioni di mercato”