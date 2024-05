Il sindaco Manfredi apre al centro sportivo: "Su Bagnoli si valuta l'opzione Calcio Napoli"

Il Sindaco Gaetano Manfredi apre alla possibilità del Centro Sportivo del Napoli a Bagnoli per la prima volta, ai microfoni di TvPlay:

"Sulla destinazione oramai è chiaro quelli che sono anche i progetti su Bagnoli e ci aprono anche alle decisioni su quello che sarà il futuro di quell'area. Sicuramente la vocazione sportiva è una vocazione importante, deve essere uno spazio sia per i cittadini che aspettano da tanto tempo un grande polmone fruibile e libero per lo sport, ma anche per creare una serie di iniziative con federazioni Nazionali con cui stiamo discutendo. Si valuterà anche questa opzione del Calcio Napoli: è un lavoro che facciamo insieme però con una logica di programmazione, divisione complessiva e integrata di tutto lo sviluppo dell'area di Bagnoli"