Elmas, l'agente: "A Napoli compete per ruoli non suoi, lui è una mezz'ala! Futuro? Non credo ci siano problemi per la permanenza"

Napoli Calcio - George Gardi, agente di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ho sentito Eljif ieri sera, era molto contento per l'impresa storica contro la Germania che non perdeva da vent'anni. E' molto entusiasta. Nelle ultime quattro partite in nazionale ha fatto tre goal. Si prende la responsabilità quando va in nazionale e se la carica sulle spalle, ma la vive con serenità. Era consapevole di fare ottime partite, me l'aveva anticipato. Col Napoli lui si trove meglio da mezz'ala, ma è a disposizione anche per altri ruoli. Il Napoli ha tanti ottimi giocatori e lì compete per due ruoli che non sono i suoi perchè non è un mediano nè un esterno sinistro. Nelle poche partite che ha giocato a Napoli credo abbia fatto bene. Eljif è un giocatore moderno, contro la Romania ha fatto il trequartista dietro le due punte. Poi l'hanno arretrato un po', anche se in nazionale ha fatto anche l'attaccante. Ha buoni rapporti con diversi calciatori del Napoli, si trova benissimo in città e la ama. Procede tutto molto bene dal punto di vista ambientale. Futuro? Non credo ci saranno problemi per la permanenza".