Sarò con Te, il racconto della squadra di Spalletti che ha vinto lo scudetto: al cinema si è fermato il tempo

Il Napoli ieri ha presentato in conferenza stampa con il regista Andrea Bosello, il film «Sarò con te» che racconta il terzo scudetto azzurro, il primo senza Diego Armando Maradona. In serata si è tenuta l’anteprima al cinema Metropolitan con Luciano Spalletti, il presidente De Laurentiis e anche altri volti illustri della napoletanità che hanno partecipato al film, come il cantante Geolier e l’attrice Luisa Ranieri.

Il racconto dello scudetto del Napoli

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, l’approccio è quello documentaristico, gli autori Bosello e Cini provengono dall’esperienza di National Geographic. I discorsi di Spalletti negli spogliatoi rappresentano il punto più emozionante, un viaggio nelle motivazioni, nel lato emotivo di un trionfo costruito di settimana in settimana, con il pathos che cresceva sempre di più nei momenti topici: le partite contro il Milan, quella contro la Salernitana, la vittoria di Torino. Il viaggio di questo film è iniziato ad ottobre ma l’occhio vigile della telecamera è diventato sempre più intenso dopo la sosta per il Mondiale e il ritiro in Turchia. Domani i tifosi potranno gustarsi il film nelle sale cinematografiche in tutta Italia, tantissimi non solo a Napoli e in Campania hanno già acquistato i biglietti per dedicare poco più di un'ora e mezza della propria vita ad uno dei più bei ricordi della propria esperienza da tifosi, forse ancora più entusiasmante al cospetto dell’annata negativa che sta vivendo il Napoli.