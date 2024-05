Parlato: "Questo nome è il profilo numero uno per rifondare il Napoli e per farlo tornare ad essere competitivo"

Calciomercato SSC Napoli - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Sappiamo che, dopo che hai commesso tanti errori, quest'anno non puoi più commetterne. Conte è il profilo numero uno per rifondare il Napoli e per farlo tornare ad essere competitivo. Con tutto il rispetto per chi arriverà sulla panchina del Napoli, quello di Conte era il profilo che ti avrebbe permesso di pensare in grande. Il nome di Conte avrebbe generato un ritrovato entusiasmo, ma non è detto che non accada con chi arriverà in panchina. Il prossimo sarà il mercato più difficile dell'era De Laurentiis, ma con Conte non sarebbe stato così perchè avrebbe potuto convincere calciatori importanti”