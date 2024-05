Tuttosport - Il Torino ha incontrato Italiano che ha preso tempo: spera in Napoli o Bologna!

L'edizione odierna di Tuttosport racconta il pressing del Torino sul tecnico Vincenzo Italiano che è nella short list anche del Napoli:

"Più no che sì, quantomeno per adesso. Diciamo ni. Disponibilità data ai vertici granata, anche con bello spirito costruttivo. Ma posizione necessariamente ancora attendista, dal suo punto di vista. Vagnati ha incontrato Italiano nei giorni scorsi, sull’onda della semina disposta nelle settimane precedenti. Un vertice organizzato con molti ingredienti già concordati e disposti a priori sul tavolo. Coerentemente con quanto si sta scrivendo qui da due mesi abbondanti, il tecnico viola viene visto dai vertici del Torino come una prima scelta. Vagnati non vuole rischiare di dover coltivare qualche rimpianto, a posteriori. Sa benissimo che è difficile e complicato arrivare a strappare il sì di Italiano. Ma non per questo si è arreso.

Italiano si è detto interessato e stimolato dalla proposta del Torino, ma purtroppo per Vagnati si muovono da tempo attorno al tecnico anche squadre più potenti e/o ambiziose. Il Napoli, prima di tutto: se alla fine De Laurentiis non riuscisse a concludere positivamente con Conte, le indiscrezioni danno Italiano tra le alternative privilegiate, se non il primo della lista. Ma anche il Bologna (sempre più preoccupato dalla possibilità di perdere Thiago Motta: Inghilterra o Juventus?) si è mosso pesantemente su Italiano: e può offrirgli un salto di qualità, la qualificazione in Champions ormai dietro l’angolo".