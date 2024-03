TMW - Atalanta, fiducia per il recupero di Koopmeiners contro il Napoli: le ultime

Ultime notizie Serie A - L'Atalanta ha fiducia di recuperare Teun Koopmeiners in vista della sfida contro il Napoli, in programma sabato nel lunch match delle ore 12.30. Lo scrive TMW:

"Un passaggio quasi obbligato per il finale di campionato, con un posto in Europa che è ancora da conquistare del tutto e una pausa forzata di domenica 17 marzo per quanto accaduto a Joe Barone. Nell'allenamento di oggi l'olandese ha svolto metà allenamento da solo e metà con la squadra, mentre De Ketelaere sarà chiaramente fuori per gli azzurri. Così Koopmeiners potrebbe rientrare in campo subito dopo l'infortunio occorso con l'Olanda".