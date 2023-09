Terremoto Napoli: violenta scossa nella notte, panico in città

Terremoto Napoli di magnitudo di livello alto ma ancora da definire in maniera precisa. E' accaduto nella notte a Pozzuoli in provincia di Napoli, ma la scossa è stata avvertita in maniera fortissima in tutta la città.

Terremoto Napoli ora: le ultime

Napoli - Nella zona flegrea la gente è fuggita in strada per la violenta scossa di terremoto a Napoli delle ore 03.30 circa. Molto ampia la fascia di risentimento del terremoto con segnalazioni non solo dall’area flegrea tra Solfatara, Pozzuoli, Bagnoli e Fuorigrotta. Ma anche in tutta la provincia nella fascia costiera di Giugliano e fino al centro storico di Napoli. Numerose chiamate ai Vigili del Fuoco.