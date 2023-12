Notizie Calcio Napoli - Partenza sprint per il Napoli allo Stadium pericoloso già al primo minuto e con diverse azioni incalzanti nei minuti successivi. “E’ partito forte il Napoli, con l’atteggiamento di chi vuole fare la partita”, evidenzia Andrea Stramaccioni in telecronaca a DAZN. Al nono minuto in particolare Matteo Politano sfiora il goal toccando leggermente il palo con un grande tiro a giro.