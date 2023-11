SKY - Real Madrid-Napoli, Modric out per affaticamento: la probabile formazione

Il Real Madrid ha già ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League ma contro il Napoli i Blancos hanno due risultati su tre (vittoria e pareggio) per avere anche la certezza del primo posto nel girone C. Carlo Ancelotti che dovrà fare a meno di Luka Modric che ha fatto gli esami strumentali i quali hanno confermato che l'affaticamento muscolare non preoccupa ma non sarà convocato. Il Real Madrid giocherà con il consueto ormai (in questa stagione) 4-3-1-2. In porta Lunin, mentre Carvajal e Mendy comporranno gli esterni bassi di difesa con Nacho Fernandez e Rudiger come centrali. Al posto dell'infortunato Modric dovrebbe giocare Ceballos, con Kroos e Valverde ai suoi lati. Bellingham sarà il jolly offensivo della squadra, coadiuvato da Rodrygo e Joselu. Questa la probabile formazione riportata dal sito di Gianluca Di Marzio:

Real Madrid

Real Madrid, probabile formazione

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho Fernandez, Rudiger, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Bellingham; Joselu, Rodrygo. All. Ancelotti.

