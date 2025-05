Genoa, Vieira in conferenza: "Pareggio meritato, dato tantissimi stress al Napoli! Serviva fare una grande partita per togliere punti, anche del portiere"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Genoa di Serie A con le dichiarazioni live dell'allenatore del Genoa Patrick Vieira.

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Genoa Patrick Vieira dopo Napoli-Genoa.

"La partita? Mi sembra che abbiamo dato continuità alla partita col Milan, anche se lì uscimmo frustrati e senza punti. Oggi siamo stati più completi, abbiamo segnato negli ultimi minuti ed era meritato: abbiamo giocato con personalità e fiducia, dato tantissimi stress al Napoli. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto stasera"

"La qualità del gruppo è importante, abbiamo giocatori di personalità e che possono coprire il campo. Oggi abbiamo iniziato bene con Pinamonti in attacco e dovevamo essere aggressivi, tatticamente ciò che volevamo fare l'abbiamo fatto. Serviva fare una grande partita per togliere punti al Napoli"

"Il gol di Ahanor? È tutto suo, è un giocatore che ha tantissime qualità ed è giovane, deve crescere e per farlo deve giocare. La partita di oggi l'ha visto uscire dal campo più forte come giocatore, era la sua seconda dall'inizio e durante l'anno è stato infortunato: è importante per il futuro della società"

"I giovani lavorano bene e sono seri, vogliono crescere ed è importante avere compagni esperti che possono essere esempi positivi. Bani è entrato con calma ed ha aiutato i compagni, ad esempio. Se facciamo tante cose bene, è facile poi ottenere risultati"

"Futuro al Genoa? Dobbiamo essere attenti a tutte le voci che sentiamo, oggi sentiamo giocatori ed allenatori: la partita fatta oggi e con il Milan mostra che il nostro obiettivo è finire il campionato con intensità e concentrazione, il resto ci sarà tempo per discutere. Io voglio rimanere? Il mio focus è finire il campionato, c'è un gruppo che merita perchè su intensità e determinazione è stato fantastico"

"Vasquez è l'emblema dello spirito del gruppo, così come Bani e Badelj sono sempre stati positivi. Giochiamo con intensità e personalità, era difficile: dopo l'1-0 siamo stati bravi a pareggiare e anche dopo il 2-1, come personalità abbiamo fatto una partita di alto livello"

"Vitinha e Messias hanno avuto problemi fisici durante la stagione ma noi vogliamo sempre giocare la palla con intensità: oggi sono stati bravi dopo una stagione complicata senza la loro qualità"

"Il Napoli ha centrocampisti fortissimi ed è una squadra tecnica, dovevamo essere aggressivi per non lasciargli palla: se volevamo un risultato dovevamo essere aggressivi, Masini e Frendrup hanno dato tantissimo fastidio"

"La differenza l'hanno fatta i portieri? Quando fai risultato a Napoli il portiere deve fare una grande partita, noi abbiamo avuto undici giocatori e tanta energia da chi è entrato. Abbiamo accettato di soffrire ma li abbiamo messi sotto pressione. Prendere punti a Napoli è anche grazie alla grande partita del proprio portiere"