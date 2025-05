Conte a DAZN: "C'è amarezza, giocato il nostro jolly! Meritavamo di vincere, preso due gol su due tiri. Su scudetto e le ultime gare..."

Notizie Napoli calcio - Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del post partita di Napoli-Genoa 2-2:

“Potevano gestire meglio le due situazioni dei gol? Hanno fatto due tiri in porta e due gol, capitano anche questo tipo di partite. Quando subisci gol puoi fare qualcosa di meglio, dispiace perché avremmo dovuto vincer per quando prodotto e fatto. Resta amarezza, mi da fastidio non vincere ad inizio campionato e figuriamoci a tre dalla fine. Il calcio è questo, era entrato anche Billing per alzare la contraerea su queste situazione. Invece hanno fatto un cross e pareggiato, onore a loro anche se ho poco da rimproverare ai ragazzi per la partita. Tiri 22 volte, 11 nello specchio, fai la partita ed invece la pareggi. Bisogna migliorare in queste situazione perchè abbiamo concesso questi due gol”.

Come lavorare in settimana? In questo momento c’è amarezza perchè meritavamo di vincere e non di perdere punti così. Al tempo stesso dobbiamo sapere che ci siamo giocati il bonus che avevamo, quindi dobbiamo vincere le ultime due se vogliamo ambire a vincere il campionato. Anche oggi abbiamo perso un altro pezzo come Lobotka sin da subito, ma non ci siamo mai appigliati alla sfortuna ed abbiamo sempre trovato la soluzione”.

Ultimi due passi da fare i più importanti della mia carriera? Rappresentano un traguardo che all’inizio non era prevedibile. Tagliare il traguardo sarebbe qualcosa di bello ed incredibile. Lo merita anche la gente di Napoli, noi stiamo andando oltre ed alle volte superiamo i giri del motore. C’è amarezza ma ai ragazzi andrà sempre detto grazie perchè mettono tutto, magari oggi nei dettagli potevamo fare qualcosina in più”.