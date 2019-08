SKY - Juventus col 4-3-3: ancora due ballottaggi, Sarri deciderà all'ultimo minuto

Ultimissime formazione Juve Napoli. Mancano circa due ore al fischio d'inizio di Juventus-Napoli, seconda giornata del campionato di calcio di Serie A TIM. Gli azzurri arrivano all'Allianz Stadium di Torino forti della vittoria in trasferta contro la Fiorentina ed incontrano una Juve che dovrà fare a meno di Sarri in panchina: il tecnico toscano soffre di una brutta polmonite ed assisterà al match dalla tribuna; in panchina al suo posto il vice Martusciello. Calcio d'inizio alle ore 20:45, gara in onda su Sky.

Sky anticipa le formazioni di Juventus-Napoli

Sky ha anticipato le formazioni di Juventus-Napoli. Sarri schiera i suoi con il 4-3-3, con in porta Szczesny, in difesa De Sciglio (in ballottaggio con Danilo), Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; a centrocampo Pjanic, Khedira e Matuidi (in ballottaggio con Rabiot); in attacco Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo. Sarri e Martusciello decideranno in fase di rifinitura chi scenderà in campo tra tra Danilo o De Sciglio e Matuidi o Rabiot.