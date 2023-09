SKY - Formazione Napoli-Udinese: la decisione di Rudi Garcia su Osimhen

Ultime notizie SSC Napoli - Manca ormai poco a Napoli-Udinese, condita dal caso Osimhen delle ultime ore. E a pronunciarsi sulla presenza o meno, dopo la sua convocazione per il match di stasera, è Sky Sport, con l'inviato Massimo Ugolini. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Intanto questa sera Victor Osimhen giocherà: dovrebbe essere in campo. Ed è fra i convocati per Napoli-Udinese. Una situazione molto delicata e spiacevole, tant'è che ha tolto le immagini da Instagram con la maglia azzurra. Un segnale chiaro di un malessere diffuso, manifestato anche dalla reazione a Rudi Garcia. Ricordiamo che il giocatore è alla ricerca del rinnovo e prolungamento da quest'estate. Il presidente l'ha voluto tenere a Napoli, ancora non è stato trovato l'accordo: è evidente che è una situazione non semplice. Sul caso TikTok, si è aspettato un po' troppo tempo dopo che Victor ha chiesto di rimuovere i video: hanno peccato di sensibilità".