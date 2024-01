L'attaccante della Salernitana Simy non è rientrato con il resto della squadra a Salerno dopo la partita persa allo stadio Maradona di Napoli. Il giocatore è uscito da solo e si è ritrovato letteralmente in mezzo ai tifosi napoletani in strada, tra bambini e adulti che gli chiedevano una foto ricordo.

Simy si è concesso molto tranquillamente ai tifosi del Napoli: guarda il video su CalcioNapoli24.

?