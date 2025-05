Rifinitura Napoli a Parma, bagno di folla: gesto fantastico degli azzurri verso i tifosi | FOTO E VIDEO CN24

Napoli - Entusiasmo clamoroso all’esterno del centro sportivo Colorno dove gli azzurri hanno svolto l’allenamento di rifinitura prima della sfida contro il Parma di questa sera. Al termine della seduta circa 200 tifosi hanno avuto la possibilità di fare qualche autografo e qualche foto con Neres, Raspadori, Olivera, Spinazzola e Oriali. Un bel gesto da parte dei tesserati della SSC Napoli che hanno voluto in qualche modo ringraziare i presenti per il calore ed il sostegno in vista della gara di questa sera allo stadio Tardini.

Parma Napoli, rifinitura Conte

Di seguito il video dei tesserati della SSC Napoli che si fermano con i tifosi al termine della rifinitura mattutina: