Repubblica - Incontro ADL-Conte prima di Napoli-Genoa: ecco cosa dirà il tecnico

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela quando vi sarà l'incontro fra Conte e De Laurentiis:

"De Laurentiis ha in programma pure l’incontro con Antonio Conte. È stato lo stesso allenatore a sollecitarlo, dopo la vittoria di Monza, in merito ai programmi relativi alla prossima stagione. Conte ha un contratto di altri due anni, ma vuole capire le intenzioni del club per l’annata che porterà al centenario del Napoli, con il ritorno in Champions già in cassaforte. Un appuntamento potrebbe essere fissato a ridosso della gara con il Genoa. Il presente si chiama Lecce, ma il futuro del Maradona e di Conte va risolto al più presto".