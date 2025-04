Comune di Napoli, il consigliere Acampora: "Dossier pronto sul terzo anello, ora aspettiamo ADL"

Gennaro Acampora, capogruppo per il PD nel consiglio comunale di Napoli, via social ha affrontato il tema dello stadio Maradona di Fuorigrotta e del terzo anello:

"Finalmente, così come la nostra Amministrazione aveva promesso ai cittadini tifosi e non ed entro entro la data prevista, l’articolato studio sul recupero del terzo anello dello Stadio Maradona è stato completato ed inviato con un dossier all’attenzione del Sindaco Gaetano Manfredi, che ha fortemente voluto imprimere una svolta decisiva ad una questione enormemente importante per la città di Napoli e per tutti i tifosi, come quella del Maradona.

Si tratta di un lavoro importante, nato dall’impegno e dalle conoscenze tecniche dell’Assessore Edoardo Cosenza e degli Uffici Competenti Comunali, oltre che un chiaro ed ulteriore segnale da parte della nostra Amministrazione sulla ferma volontà di recuperare l’impianto di Fuorigrotta creando quelle condizioni affinché il restyling generale dell’impianto possa svolgersi senza eccessivi impatti negativi sulla capienza del pubblico. Noi continuiamo a lavorare per il bene della Città e dello Stadio Maradona, nell’attesa che anche il calcio Napoli e il Presidente De Laurentiis, che restano la nostra priorità, ci offrano un chiaro segnale sulla loro volontà operativa. Noi ci siamo, siamo tifosi del Napoli e di Napoli, non abbiamo mai chiuso e mai chiuderemo le porte del dialogo".