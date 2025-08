Qual è la squadra più tifata d'Italia? Sondaggio ING Bank: la posizione del Napoli

Il calcio resta lo sport più amato dagli italiani anche se la sua popolarità è in calo. Ma cosa succede quando tra passione e appassionati si infilano i soldi? Vince il cuore o il portafoglio? Una risposta emerge dall’indagine “Calcio e denaro”, realizzata da ING Italia – la branch italiana del colosso bancario olandese ING, presente con oltre 40 milioni di clienti in 100 Paesi in tutto il mondo – attraverso il suo ING People Insights Lab in collaborazione con YouGov. La dimensione totale del campione intervistato per questo sondaggio è di 1.038 rispondenti. Le interviste sono state condotte dal 16 al 17 luglio 2025 online e i dati sono stati ponderati per essere rappresentativi di tutti gli adulti italiani (18 + anni).

Partiamo dalle basi. Due italiani su tre seguono il calcio, e più della metà (56%) si definisce addirittura tifoso accanito. A pochi giorni dall’inizio del campionato, la febbre da pallone è alta, ma quando in mezzo si mettono i soldi, le cose possono cambiare. La Juventus guida la classifica delle squadre più tifate (19%), seguita da Inter (14%), Milan e Napoli appaiate all’11%, e Roma al 6%. I bianconeri piacciono da Nord a Sud, mentre Napoli, Milan e Roma restano più legate al territorio. Ma occhio alla passione: i tifosi del Napoli (67%) e dell’Inter (65%) sono i più “caldi”, mentre i milanisti sembrano un po’ più tiepidi: solo il 45% si dice accanito.