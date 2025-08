UFFICIALE - SSC Napoli-Socios, partnership rinnovata! Il Dg Bianchini: "Centralità nello sviluppo membership"

La SSC Napoli rinnova e rafforza il proprio impegno nel coinvolgere attivamente i tifosi di tutto il mondo, permettendo loro di influenzare alcune decisioni del Club e di vivere un legame sempre più diretto con i propri beniamini. Questo è possibile grazie alla partnership con Socios.com, piattaforma leader nel fan engagement digitale. Nel corso delle ultime stagioni, i Fan Token Holders (tifosi che hanno acquistato uno o più Fan Token $NAP sull’app di Socios.com) hanno potuto esprimere le proprie preferenze in numerosi sondaggi: dal naming di uno dei campi di allenamento del Training Center alla scelta della canzone che risuona al Diego Armando Maradona dopo ogni gol, passando per la playlist del riscaldamento pre-partita, i messaggi motivazionali sui LED a bordocampo, lo stile della bandierina del calcio d’angolo e altro ancora. Oltre a influenzare le scelte del Club, i tifosi hanno avuto la possibilità di riscattare premi esclusivi, tra cui maglie autografate, meet & greet con i calciatori, biglietti per le partite e visite con accesso agli allenamenti presso il centro sportivo.

Socios.com consolida ulteriormente il proprio ruolo di partner strategico della SSC Napoli, assumendo una posizione centrale anche in vista del prossimo lancio della membership ufficiale del Club.

Numerose nuove iniziative sono già in programma e avranno l’obiettivo di rendere i tifosi sempre più protagonisti della vita societaria. Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business: "Socios.com è un partner strategico per il nostro percorso di innovazione digitale. Avrà un ruolo centrale nello sviluppo della nuova membership e nell’evoluzione del nostro ecosistema digitale, in cui crediamo molto. Il Fan Token $NAP continuerà ad avvicinare sempre di più i tifosi al Club, rendendoli protagonisti attivi della vita del Napoli"