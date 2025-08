Calcio e Finanza - Euro 2032, Figc e Uefa bocciano il Maradona: non basterà neanche il restyling del Comune per avere l'ok

Stando a quanto riferisce Calcio e Finanza, non arrivano buone notizie per quanto riguarda gli stadi italiani in vista degli europei 2032:

"Il momento, infatti, c’è solo uno stadio pronto e che ha già tutti i requisiti in regola, ossia lo Juventus Stadium di Torino, mentre tra gli altri sono in buona posizione sia l’Olimpico di Roma che il Franchi di Firenze (…) Un’altra possibile candidatura è invece emersa nelle ultime settimane: si tratta del nuovo stadio della Roma in zona Pietralata. Soprattutto, però, le situazioni più problematiche riguardano lo stadio Maradona a Napoli e San Siro a Milano (…) Sono 130 infatti i requisiti richiesti dalla Uefa, che variano in base alla capienza degli impianti e non riguardano solo la struttura stessa ma anche quelli legati all’accessibilità, alla logistica, ai mezzi di trasporto. Sui criteri infrastrutturali, però sia a Napoli che a Milano non basterà nemmeno una pesante ristrutturazione (…) Serve guardare 30 anni avanti, non solo all’obiettivo 2032, è la visione che filtra dalle istituzioni".

Sulla situazione dello stadio Maradona si legge sempre su Calcio e Finanza: