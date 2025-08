Romano: "Juanlu Sanchez-Napoli, quasi fatta! Accordo a 17 milioni pagabili in 4 anni"

Calciomercato Napoli - "Il Napoli sta finalizzando l'accordo per Juanlu Sanchez con il Siviglia presentando una nuova offerta ufficiale. Pacchetto da 17 milioni di euro da pagare in quattro anni. Il giocatore vuole il Napoli nonostante l'interesse di Wolves e un altro club di Premier League". Lo ha scritto Fabrizio Romano su X. Questa mattina il giocatore aveva incontrato il Siviglia con i suoi agenti in sede spingendo per l'addio al Napoli.

Calciomercato Napoli: Juanlu Sanchez arriva

Juanlu Sanchez questa mattina ha raggiunto con i suoi agenti (Alejandro Campano e Chesco Garramiola) la sede del Siviglia per sbloccare la sua uscita. E' questo quello che trapela dalla Spagna, una riunione flash per chiudere l'addio in poche ore.

Secondo ElDesmarque, che questa mattina ha riportato la notizia in esclusiva dell'arrivo delle parti coinvolte al Ramón Sánchez-Pizjuán, Juanlu Sanchez ha scelto e vuole solo il Napoli, nonostante l'interesse dalla Premier di Wolverhampton ed Everton. Il suo desiderio è di giocare la Champions con gli azzurri.