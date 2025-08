Corsa massacrante a Castel di Sangro! Guardate come si è allenato oggi il Napoli | VIDEO

Allenamento mattutino del giorno 8 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli dopo le amichevoli contro il Brest e la Casertana. Guarda il video di oggi diffuso dalla SSC Napoli

Lo staff di Antonio Conte ha posto sul terreno di gioco i paletti da seguire per la serie di ripetute atletiche. Settore Distinti da 2600 posti pieno, cos√¨ come la curva Nord con affluenza da 1600 tifosi. Breve colloquio a bordocampo tra il Cholito Giovanni Simeone ed il direttore sportivo Giovanni Manna. A Castel di Sangro¬†assente Lorenzo Sgarbi, diretto verso il Pescara. √ą presente invece Walid Cheddira, anche lui in uscita dopo il prestito della scorsa stagione in Spagna all'Espanyol.

Lavoro extra supplementare per Mazzocchi e Obaretin, mentre il resto del gruppo ha corso da un lato all'altro del campo. Gesto commovente di Giovanni Simeone all'ultimo allenamento: saluto a tutti i tifosi da parte del Cholito, ultimo ad uscire dal campo. L'attaccante, due volte campione d'Italia, è pronto per trasferirsi al Torino. Dai tifosi sugli spalti il coro 'Cholito uno di noi' e tanti 'grazie' per i successi raggiunti.