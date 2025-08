Repubblica assicura: ha accettato il Napoli! Trattativa in corso sulla base di 14 milioni di euro

Calciomercato Napoli, ultime notizie: oggi l'edizione napoletana del quotidiano La Repubblica fa il punto sulle strategie di mercato del club partenopeo, a cominciare dalla trattativa in corso con la Juventus per Fabio Miretti.

Questo è quanto riportato sul quotidiano La Repubblica:

Fabio Miretti è il centrocampista individuato da Manna per completare il reparto: non è chiaramente l’alternativa ad Anguissa come caratteristiche, ma un elemento duttile che può giocare sia da mezzala che da esterno sinistro. Il 22enne cresciuto nel settore giovanile della Juventus ha detto sì al progetto Napoli e le due società lavorano all’intesa.

L’offerta azzurra è di 14 milioni di euro e si è in attesa di una risposta.