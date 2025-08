Lunga intervista al Corriere dello Sport del nuovo acquisto del Napoli Kevin De Bruyne che si è lasciato andare a diversi temi:

Come trascorre il suo tempo libero?

«Mi piace giocare a golf e a padel. Ma di base il mio hobby è portare i miei bimbi in giro a giocare a calcio. Mi piace guardare come giocano, mi diverte la vita con i miei figli. Per me è importante aiutarli e vederli crescere. Fare cose normali nella vita mi diverte e mi dà molta pace. Perché la vita è pazza».