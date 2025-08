Calciomercato Napoli - Matteo Moretto su Youtube ha dato degli aggiornamenti sulla trattativa Napoli-Siviglia per Juanlu:

"Juanlu Sánchez si è presentato stamattina nella sede del Siviglia e ha mandato un messaggio forte: “Ascoltate solo il Napoli”, il giocatore ha messo in stand-by tutte le offerte perché vuole solo giocare per il club azzurro. Non mi risulta un ritorno del Napoli su Yunus #Musah, ma anche se fosse ad oggi non bastano 25 milioni di euro".