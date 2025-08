Come sta Lucca? Gazzetta - Le condizioni non sono preoccupanti

Lorenzo Lucca si ferma nell'ultimo allenamento del Napoli e arrivano le ultime notizie sulle condizioni dell'attaccante arrivato nelle scorse settimane con La Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione:

Finalmente Buongiorno, finalmente in gruppo. Il Napoli ritrova uno dei pilastri della rivoluzione della scorsa estate e con lui, ieri, è tornato ad allenarsi anche Mathias Olivera, dopo il permesso per la nascita della secondogenita. Non si è allenato invece ieri pomeriggio Lorenzo Lucca: niente di preoccupante, normale gestione di un po' di fatica da ritiro. Stadio sempre pieno, di persone e di entusiasmo.