CorSport - L'Inter rilancia a 50 milioni per chiudere Lookman

I giorni e le ore in cui tutto sembra immobile proseguono, col giocatore che rispetto al ritiro di Zingonia (manca ormai da sabato) ha scelto d'isolarsi in un’altra città, lontano da quella che di colpo gli ha voltato le spalle dopo aver perdonato le due settimane d'assenza nella scorsa stagione per la stessa identica motivazione. Al momento non sono previsti incontri con gli agenti del giocatore, l'Inter resta in attesa e ferma su quell'offerta da 42 milioni più di 3 di bonus per Lookma rifiutata nei giorni scorsi: non è escluso che, visto lo strappo, stavolta l'Atalanta possa fare il prezzo, il che permetterebbe all’Inter di valutare se ci siano i margini per chiudere l’operazione o se invece non sarà il caso di dirottare le proprie attenzioni altrove. Sebbene l’offerta da 42+3 fosse considerata definitiva, il club di Marotta potrebbe spingersi fino a 50 milioni di euro con un ultimo rilancio, magari inserendo nell’operazione qualche giovane talento del vivaio interista. Lo scrive il Corriere dello Sport.