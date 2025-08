Calciomercato Napoli, ultime notizie da Sky Sport: il giornalista Gianluca Di Marzio conferma l'avvicinamento tra Napoli e Juanlu Sanchez, con il calciatore che adesso spinge per chiudere finalmente l'operazione.

Di Marzio racconta così il blitz di stamattina di Juanlu e il suo agente nella sede del Siviglia: "L’obiettivo è quello di spingere per far chiudere l’intesa finale e chiudere la trattativa per il trasferimento in Italia".