Gazzetta - Con Raspadori ceduto il Napoli acquisterà un nuovo esterno: 3 i nomi in lista

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a cambiare in attacco e con la cessione di Raspadori e Simeone che arriverà un nuovo esterno, sono tre i nomi in lista come conferma La Gazzetta dello Sport:

Se Raspadori partisse, e con lui anche Simeone, il Napoli avrebbe tre esterni (Lang, Neres, Politano) e due centravanti (Lucca e Lukaku): resterebbe una finestra aperta, dunque, dalla quale sporgersi per arrivare dove si vorrebbe o si potrebbe, a Federico Chiesa (28 a ottobre) che a Liverpool non ha posto; o uno tra Grealish e Sterling, esuberi di lusso al Manchester City e al Chelsea. Ma è noto che tutte le fasce, quelle mancine (per un giocatore che sappia poi calciare di destro) porterebbero a Napoli: a quel punto, sarà decisivo saper scegliere. Ma con trenta milioni in più in banca, verrebbe probabilmente anche un po' più facile.