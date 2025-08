Tweet di Fabrizio Romano su Darwin Nunez:

"Ulteriori informazioni su Darwin Nunez e la storia esclusiva di Al Hilal. L'accordo tra club e Liverpool è stato raggiunto al 100%. Si noti che la quota iniziale sarà di € 53 milioni più eventuali componenti aggiuntivi per aumentare il prezzo del pacchetto. Sono in corso colloqui con Darwin per ottenere il via libera in termini personali".