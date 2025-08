Gazzetta, D'Angelo: "Il Napoli partirà da questo modulo..."

Vincenzo D’Angelo, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’: “Il Napoli non ha avuto mai avuto un gran rapporto con i gol rispetto alle occasioni create. Il Napoli deve migliorare su questo. Credo che quest’anno ci saranno sicuramente delle novità sui calci da fermo, vista la presenza di un giocatore come De Bruyne. Lang può dare sicuramente quella fantasia in più, ma mi aspetto qualcosa in più anche da David Neres. Quest’ultimo è stato bloccato da diversi infortuni, ma con la sua fantasia può veramente fare tanto. Raspadori? Nell’anno del Mondiale vorrebbe sicuramente giocare di più, ma ora nel Napoli non ce l'ha nessuno il posto fisso. 4-3-3? Questo è il modulo con cui Conte si sta concentrando di più, anche se ci sono più varianti. La sensazione è che, visti gli equilibri raggiunti l’anno scorso, si partirà dal 4-3-3, ma bisogna aspettare il calciomercato. Quest’ultimo, infatti, potrebbe portare delle ulteriori novità. Miretti mi piace molto, può fare più ruoli e, nonostante l’età, ha già esperienza. Miretti ha caratteristiche diverse da Anguissa, ma sarà il sesto centrocampista. Detto questo, di fatto, non ci sono sostituti di Anguissa, visto che stiamo parlando di un giocatore straordinario”.