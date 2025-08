CorSport - Asse caldissimo in Spagna: sprint per Gutierrez e Juanlu Sanchez

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a chiudere delle nuove trattative in queste prossime ore ed è caldissimo l'asse di mercato con la Spagna dove ci sono Gutierrez e Juanlu Sanchez come obiettivi principali per le corsie come spiega il Corriere dello Sport:

"Caldissimo l'asse con il Girona per Miguel Gutierrez. E tanto per non farsi mancare nulla, in questa fase piena di riflessioni che coinvolgono gli esterni a ogni latitudine, s'è riaccesa anche qualche luce sul fronte Juanlu Sanchez: lo vuole anche il Wolverhampton, sì, ma il terzino destro del Siviglia insiste ad aspettare il Napoli. Il suo destino, però, è legato irrimediabilmente alla situazione di Alessandro Zanoli.

D'obbligo una premessa: il Napoli deve fare i conti con le liste, con gli incastri in campionato e in Champions, e in questa fase i posti a disposizione sono un paio. Ecco perché tutto è strettamente legato all'evoluzione della trattativa per Raspadori e alla decisione finale sul destino di Zanoli. Il grande candidato a occupare la prima delle caselle è Gutierrez, 24 anni e un problema fisico che però non ostacola l'accelerazione degli ultimi giorni: un intervento alla caviglia destra eseguito il 10 luglio. La riabilitazione è già partita, tutto è sotto controllo e i tempi di recupero piuttosto stretti: dovrebbe essere pronto a giocare dopo la sosta di settembre. Napoli e Girona hanno raggiunto l'accordo di base sui 18 milioni di euro e limano; con l'agente di Gutierrez, Manuel Garcia Quilon, si lavora sul binario parallelo con tutto l'ottimismo possibile. Trattativa molto avanzata. Anzi, allo sprint".