Calciomercato Napoli, Cammaroto: "Sondaggio importante per Nkunku: Conte lo voleva già al Tottenham"

"Possiamo anticipare in esclusiva che c'è stato un sondaggio importante per Christopher Nkunku, punta esterna del Chelsea. Il francese è un nome espressamente indicato da Antonio Conte. Ribadiamo, ad oggi, non c'è la scelta finale per l'esterno sinistro ma il Napoli vuole farlo e non sarà per un ripiego né l'Okafor di turno, si cerca un profilo altamente competitivo. Nkunku è in uscita dal Chelsea, contratto sino al 2029 ma fuori dai piani di Maresca. L'agente è Pini Zahavi, che non evoca bei ricordi al Napoli, perché è anche l'agente di Gabri Veiga e ricordiamoci quella trattativa finita male con lo spagnolo che prima di salire sull'aereo per l'Italia poi finì in Arabia ed il procuratore israeliano che aveva rimproverato al Napoli di non aver voluto pagare la clausula al Celta.

Non a caso il Napoli, per adesso, si è informato con il Chelsea sulle condizioni che pone il club per la partenza del suo calciatore. I rapporti tra le due società sono notoriamente ottimi. E allora Nkunku ad oggi - sottolineiamo a lettere cubitali - non è il prescelto, è un'ipotesi ma è una pista da seguire. Nkunku avrebbe il gradimento totale di Conte, che lo voleva già al Tottenham ai tempi in cui il ragazzo giocava nel Lipsia".