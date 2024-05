Primavera, Pisa-Napoli 0-1: azzurri chiudono terzi in classifica. Ora i playoff contro l'Udinese

Il Napoli Primavera ha battuto il Pisa per 1-0 nella 30esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi. Dopo un primo tempo equilibrato e molto intenso, il Napoli passa poco oltre l'ora di gioco. Il nuovo entrato Vigliotti in contropiede scappa via alla difesa e infila il gol partita. Nel finale gli azzurrini gestiscono il successo e legittimano la conquista della zona play off dove affronteranno l'Udinese ai quarti di finale il 18 maggio

NAPOLI: Sorrentino, Esposito (76' De Chiara), D’Angelo, Legnante, Gambardella, Di Lauro, Malasomma (46' Mazzone), Gioielli, Pesce (63' Lorusso), Russo (88' Puzone), Spavone (63' Vigliotti). All. Tedesco