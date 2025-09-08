Sorpresa Gudmundsson, l'annuncio del preparatore: "Per Fiorentina-Napoli..."

Le Interviste  
Sorpresa Gudmundsson, l'annuncio del preparatore: Per Fiorentina-Napoli...

Ultimissime infortunio Gudmundsson per Fiorentina-Napoli

Ultimissime Fiorentina-Napoli: la sorpresa del match potrebbe essere Albert Gudmundsson. L’esterno islandese, infortunatosi in nazionale, potrebbe infatti recuperare come assicura il preparatore atletico Stefano Fiorini intervenuto a Radio Firenzeviola. 

Ultimissime Fiorentina-Napoli, sorpresa Gudmundsson? 

"Un trauma distorsivo di caviglia non vuol dire niente, bisogna vedere gli effetti che produce. Se è una semplice sollecitazione bastano tre o quattro giorni di riposo e per sabato non ci dovrebbero essere problemi.

Se è un qualcosa in più che richiede qualche giorno di immobilizzazione, di assenza di carico o se la caviglia gonfia, sono traumi che in una settimana non si assorbono".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top