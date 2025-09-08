Sorpresa Gudmundsson, l'annuncio del preparatore: "Per Fiorentina-Napoli..."

Ultimissime Fiorentina-Napoli: la sorpresa del match potrebbe essere Albert Gudmundsson. L’esterno islandese, infortunatosi in nazionale, potrebbe infatti recuperare come assicura il preparatore atletico Stefano Fiorini intervenuto a Radio Firenzeviola.
"Un trauma distorsivo di caviglia non vuol dire niente, bisogna vedere gli effetti che produce. Se è una semplice sollecitazione bastano tre o quattro giorni di riposo e per sabato non ci dovrebbero essere problemi.
Se è un qualcosa in più che richiede qualche giorno di immobilizzazione, di assenza di carico o se la caviglia gonfia, sono traumi che in una settimana non si assorbono".