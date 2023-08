Nuovo stadio Collana, la mossa di De Laurentiis: Scugnizzeria Napoli al Vomero

Ultime notizie SSC Napoli - Nuovo progetto per lo stadio Collana al Vomero, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha scherzato sull'episodio svelando la chiamata di De Laurentiis, presidente del Napoli. Che con una telefonata nel cuore della notte, ha chiesto:

«Pronto, vorrei informazioni sul Collana». Il presidente della Regione Campania scherza, ma non troppo, quando scherza sul rendering dello stadio vomerese e illustra: «Ho ricevuto telefonate notturne di presidenti molto importanti che hanno chiesto informazioni sullo stadio e sul suo utilizzo».

Come raccontato dall'edizione odierna de Il Mattino, il progetto di De Laurentiis potrebbe essere quello di portare qualche squadra giovanile sui rinnovati campi vomeresi:

"Una scugnizzeria al Collana è una idea che De Laurentiis accarezza da tempo. Del resto, il legame tra il presidente della Regione De Luca e quello del Napoli De Laurentiis è molto forte.

Tre mesi per i bandi gara e un anno per i lavori. Il nuovo progetto prevede la creazione di dieci nuove palestre, un campo di basket e una pista di pattinaggio, oltre alla piscina coperta, i cui lavori di adeguamento e risanamento sono già in corso. Con la copertura totale delle tribune dello stadio, sia dal lato di Vico Acitillo (prevista la demolizione e ricostruzione) che dal lato Quattro Giornate, sono previsti parcheggi interrati per 222 posti auto in un territorio, come quello della V municipalità, nel quale persiste da tempo un problema di spazi per la sosta. Per quanto riguarda il campo e la pista di atletica leggera è programmata la realizzazione di una nuova illuminazione a Led posta sulle tribune che permetterà di aumentare l'attrattiva della struttura, incrementare il comfort visivo e il benessere degli atleti con un fascio luminoso uniforme e privo di abbagliamento".