Nuova maglia Champions Napoli: altro capolavoro per i portieri | FOTO
Meret maglia Champions nuova
Il Napoli è pronto a lanciare ancora delle nuove maglie targate dalla famiglia De Laurentiis in collaborazione con EA7. Altro capolavoro di Valentina De Laurentiis e la sua squadra che in occasione del ritorno in Champions League daranno la possibilità ai portieri del Napoli di scendere in campo con una nuova maglia.
