Nessun dribbling subìto, Natan preciso e solido contro il Real Madrid: prestazione dominante in più di una statistica | GRAFICO

Notizie calcio. Natan sta continuando a crescere a suon di prestazioni solide e di ottimo livello. Il centrale brasiliano, nonostante la sconfitta per 3-2 del Napoli in Champions League contro il Real Madrid, ha stupito ancora una volta tutti per la concentrazione e la tranquillità che mette in campo.

Queste le statistiche di Natan riportate da Sofascore in Napoli-Real Madrid: