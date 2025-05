Repubblica annuncia - Maradona, sì al recupero del terzo anello! Nuovo stadio senza pista da 70mila posti: fissato l'incontro ADL-Manfredi

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla del terzo anello e del progetto del nuovo stadio Maradona, di cui parleranno il sindaco Manfredi e Aurelio De Laurentiis:

"Aurelio De Laurentiis la prossima settimana, al suo rientro dalle vacanze alle Maldive. Il patron azzurro ha l’agenda piena di appuntamenti. Lo attende il sindaco Gaetano Manfredi, probabilmente mercoledì, perché c’è da affrontare il discorso relativo al futuro dello stadio Maradona. Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione Civile del Comune di Napoli, ha consegnato il suo studio di fattibilità relativo alla possibilità di riutilizzare il terzo anello dell’impianto di Fuorigrotta, chiuso da circa 20 anni per le vibrazioni che ogni gol del Napoli causava ai palazzi adiacenti [...] I dettagli saranno illustrati a De Laurentiis nella riunione che andrà in scena tra qualche giorno a Palazzo San Giacomo, ma emerge più di uno spiraglio sul recupero del terzo anello e quindi di una capienza superiore (al momento parliamo di 8mila spettatori), qualora si decidesse di procedere sul restyling del Maradona in chiave Euro 2032. L’idea comune è quella di uno stadio moderno da circa 70mila spettatori. Gli attuali 54mila, al momento, non sono sufficienti a soddisfare la voglia di Napoli, considerando che in appena due ore ieri è stato registrato il sold out (ottavo consecutivo, tredicesimo del campionato) per il match con il Genoa, in programma domenica 11 maggio alle 20.45. Manfedi e De Laurentiis ragioneranno su un progetto senza pista d’atletica. Il Comune è aperto a qualsiasi possibilità, ma sarà fondamentale un dialogo costruttivo che potrebbe scivolare pure su temi più legati all’attualità".