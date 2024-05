Monza, Palladino: "Domani andrò sotto la curva a salutare i tifosi. Il mio futuro? Incontrerò Galliani presto"

Ultime calcio - Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima gara casalinga del Monza, domani contro il Frosinone:

“In questa stagione abbiamo fatto bene tutti. Vanno fatto i complimenti alla società per gli innesti di mercato a gennaio. Quelli che sono arrivati ci hanno dato una grande mano e una grossa spinta. La società mi ha permesso di lavorare bene, sono fortunato e resterò sempre grato. Avrò un incontro con Galliani a giorni, conoscerete tutto quello che c’è da sapere sul mio futuro. Domani sarà necessario celebrare i tifosi nel migliore dei modi, regalando una gioia e portando a casa i tre punti. Andrò sotto la curva per salutare i tifosi, sono stati due anni bellissimi. Siamo ai saluti? Non lo so”.