SSC Napoli, il report da Dimaro: Lozano, Anguissa e Simeone con il gruppo dei nazionali, palestra per Gollini

Notizie Napoli calcio. Seduta mattutina per il Napoli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. Questa mattina la squadra dopo una prima fase di attivazione si è divisa in due gruppi.

Ritiro Napoli, report allenamento 19 luglio

Il primo gruppo, composto dai giocatori rientrati dall’impegno con le nazionali, ha svolto esercitazione tecnica e lavoro di core stability. Il secondo ha effettuato lavoro fisico, lavoro di corsa e core stability.

Lozano, Anguissa e Simeone hanno lavorato con il gruppo dei nazionali. Folorunsho e Gaetano hanno svolto lavoro in piscina. Gollini in palestra. Zedadka ha svolto personalizzato in campo.