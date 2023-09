Napoli, 4 ore di attesa a Capodichino! Garcia: "Non dovrebbe succedere"

Intervistato da Sky Sport, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha commentato il ritardo aereo che ha fatto atterrare la squadra in Portogallo in tarda serata: "Può succedere, non dovrebbe succedere, ma può succedere. L'importante è essere qui e concentrarsi per domani sera. Abbiamo solo perso tutte le partite di Champions di stasera (ride ndr)".

Il Napoli ha atteso ben 4 ore all'aeroporto di Capodichino per un ritardo del volo charter che doveva portare la squadra in Portogallo, atterrando solo dopo le 21 di sera.