Moviola Napoli-Verona, Marelli: "Piccinini non bene, manca un rigore per parte"

Notizie calcio. Luca Marelli, ex arbitro e oggi moviolista DAZN, si è soffermato sugli episodi di Napoli-Hellas Verona ai microfoni dell'emittente:

"Non benissimo sugli episodi Marco Piccinini, arbitro di Napoli-Hellas Verona. La gestione dei cartellini è stata buona, non ha arbitrato male, ma sugli episodi c'è più di una cosa da rivedere.

Rigore su Kvaratskhelia? È vero che Cabal tocca il pallone ma prima c’è stato un chiaro sgambetto a Kvaratskhelia, per me era rigore netto. Il check con il VAR è stato troppo veloce, è durato pochissimo. Gol di Coppola? Proteste per un tocco di braccio, ma il replay chiarisce che il colpo è di spalla. Infine nel finale Swiderski protesta per un contatto con Di Lorenzo in area. Di Lorenzo gli cade addosso. Resta più di qualche dubbio".