Monte ingaggi SSC Napoli dell'ultimo decennio: la squadra di Conte fuori dal podio | FOCUS

Dopo aver analizzato il dato definitivo, almeno fino alla riapertura del mercato, di monte ingaggi e saldo acquisti/cessioni, è giusto anche fare una panoramica su quanto la SSC Napoli ha speso proprio per gli stipendi lordi ai soli calciatori negli ultimi 10 anni.

Monte ingaggi del Napoli negli ultimi 10 anni

I dati ci dicono che la spesa più alta pagata dal Napoli per gli stipendi lordi dei calciatori si è avuta nella stagione 2020/21 con ben 105 milioni. Questo importo non solo è il più alto dell’ultimo decennio ma anche dell’intera era De Laurentiis. Il podio delle stagioni più onerose è completato dagli 88 milioni del 2019/20 e dagli 86 milioni dell’annata precedente.

L’attuale spesa corrente per gli stipendi è invece al quarto posto con gli 81,9 milioni lordi. Al quinto posto c’è invece la stagione 2017-18 con 78 milioni mentre al sesto c’è lo scorso campionato con 74. Al settimo posto troviamo un ex aequo a quota 70 milioni con il Napoli 2021/22 e quello 2016-17. Ottavo posto per la squadra dello scudetto con 68 milioni insieme a quella 2014/15. Ultimo posto per il Napoli 2015/16 con 65 milioni lordi di stipendi pagati alla squadra.

Ecco nel dettaglio le cifre del monte ingaggi lordo della SSC Napoli negli ultimi 10 anni:

2024/25: 81,9

2023-24: 71,5

2022-23: 68

2021-22: 70

2020-21: 105

2019-20: 88

2018-19: 86

2017-18: 78

2016-17: 70

2015-16: 65

2014-15: 68

