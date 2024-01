Verso Lazio-Napoli: spunta il discorso di Mazzarri e De Laurentiis alla squadra

Ultime notizie calcio Napoli - Walter Mazzarri preoccupato per l'emergenza in rosa in vista di Lazio-Napoli, per questo ha fatto in queste ore un discorso alla squadra, alla presenza anche di De Laurentiis a Castel Volturno. A svelarlo è l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Mazzarri lo sa che la situazione è pericolosa ed arrivare a giocare uno scontro diretto per il quarto posto in queste condizioni non è il massimo della vita. Ha parlato ancora con i calciatori, facendo appello al loro amor proprio, ricordando che lo scudetto è ancora loro. Si è nuovamente complimentato per la bella figura fatta a Riad. E la stessa cosa ha fatto anche De Laurentiis, che oggi sarà a Milano per l'assemblea di Lega Calcio dove i club incontreranno anche il presidente della Figc Gravina (e tra i temi quello caldissimo degli arbitri). Ma ieri ha voluto trascorrere un'altra giornata con la squadra, aggiornando Mazzarri sulle ultime operazioni di mercato e per assistere all'allenamento dei reduci dall'Arabia".