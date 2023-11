"Messi ha tradito la moglie Antonela Roccuzzo": la moglie di Fabregas smentisce

Ultime notizie - Importanti notizie che riguardano la crisi e il possibile divorzio tra Leo Messi e la moglie Antonela Roccuzzo. C'è l'accusa di tradimento che avrebbe fatto Messi verso la moglie che da tantissimi anni è al fianco della leggenda argentina.

Messi moglie Antonela Roccuzzo

Tradimento Messi moglie Antonela Roccuzzo

"Messi e la moglie Antonela Roccuzzo verso il divorzio, Leo accusato di tradimento", questa la clamorosa notizia venuta fuori da più organi di stampa internazionali riguardo i rumors della possibile separazione tra i due che sono fidanzati da tanti anni e che si sono sposati nel 2017. Pare che Antonela Roccuzzo e Messi siano ad un passo dal divorzio.

Grande stupore riguardo quanto arrivato nelle ultime ore, con la crisi tra Messi e la moglie Antonela che sarebbe iniziata dopo la cerimonia di premiazione del Pallone d'oro. Grande distanza tra i due, tanto che al momento che Messi ha chiesto alla famiglia di salire sul palco soltanto i tre bambini hanno deciso di seguirlo, ma non sua moglie Antonela Roccuzzo.

Secondo alcune fonti Messi ha tradito la moglie Antonela Roccuzzo, con l'argentino che pare essere stato scoperto con un'altra donna, la giornalista Sofia Martinez secondo il sito brasiliano Diretto Do Miolo.

Ma a smentire il pettegolezzo ci ha pensato Daniella Semaan, la moglie di Cesc Fabregas, ex compagno di squadra di Messi e attuale allenatore ad Interim del Como. Le coppie sono in ottimi rapporti e c'è grande amicizia tra loro. Il commento su Instagram: "Che pubblicazione è questa cosa senza significato, non afferma niente di vero".