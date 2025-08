Simeone-Torino, c'è accordo! Tuttosport: ecco quanto chiede il Napoli per il via libera

Calciomercato Napoli - Le strade di Giovanni Simeone e del Napoli potrebbero separarsi questa estate: dopo tre stagioni e due scudetti conquistati, il 'Cholito' reclama spazio ed ha diverse offerte sul tavolo.

Su Simeone è piombato nuovamente il Torino, pronto a chiudere con il Napoli dopo aver trovato un accordo di massima con l'entourage del calciatore. Ecco quanto riportato da Tuttosport:

"Simeone ha un contratto in scadenza nel 2026 e il Napoli non sembra voler esercitare il prolungamento di un anno, preferendo cedere a titolo definitivo l’attaccante.

La richiesta dei campioni d’Italia è di 8 milioni più bonus. In granata il giocatore guadagnerebbe meno che in azzurro (il suo attuale stipendio è di 1,7 milioni), ma a fronte di un triennale che gli garantirebbe una cifra importante, anche in considerazione del fatto che ha già compiuto trent'anni".