De Giovanni a CN24: "Basta discriminazioni sui napoletani: è una vergogna! I divieti dimostrano soltanto una cosa"

Ultime calcio Napoli - Maurizio De Giovanni, scrittore, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in onda su CalcioNapoli24 Tv e sul canale Youtube:

"E' una vergona, va mesa la parola fine: da tempo non ci sono problematiche con i tifosi del Napoli, ma ci sono sempre divieti. I divieti sono un modo, da parte dello Stato, di essere inadeguati a gestire il problema. I tifosi del Napoli non possono essere discriminati. E' ora che la società ma anche la città si faccia sentire dagli organi preposti. I criminali sono ovunque, ma i tifosi del Napoli non danno nessun problema. E' un atteggiamento che induce alla reazione e alla rabbia e ci si avvia senza biglietto.

21 anni di De Laurentiis al Napoli? Un aggettivo può essere 'eccezionale'. Napoli preso in una condizione disperato e ignorato dalla grande imprenditoria napoletana che non ha mai avuto la voglia e la disponibilità di volerla riportare a grandi livelli. De Laurentiis lo ha fatto e ha portato la squadra trav le grandi d'Europa. Ora ci aspettiamo l'ulteriore scatto per la costruzione di strutture di proprietà.

Campionato? Le nazionali sono autolesionismo del mondo del calcio, un po' come il calciomercato aperto nelle prime due giornate di campionato".

