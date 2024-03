Iniziativa SSC Napoli: contro l'Atalanta una maglia speciale "Io sto con JJ"

Ultime news: SSC Napoli, totale solidarietà a Juan Jesus! Senza se e senza ma il club partenopeo si è schierato dalla parte del difensore brasiliano nonostante la sentenza di assoluzione per Acerbi.

Stando a quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, il Napoli starebbe addirittura pensando di indossare una maglia speciale con la scritta "Io sto con JJ" in occasione della partita Napoli-Atalanta di sabato mattina. Non solo: il club potrebbe anche concedergli la fascia di capitano come gesto simbolico.

Si prevede che anche i tifosi sugli spalti faranno qualcosa per esprimere solidarietà a Juan Jesus.